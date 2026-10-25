Tu Nueva Radio YA participa en la VIII Carrera Rosa «Yo Corro por Ellas»

Este domingo, Tu Nueva Radio YA se sumó a miles de nicaragüenses en la VIII Carrera Rosa “Yo corro por ellas”, una actividad que promueve la prevención y detección temprana del cáncer de mama, honra a las mujeres que luchan contra esta enfermedad y recuerda a quienes ya no están con nosotros.

Managua: más de 10 mil corren por ellas contra el cáncer de mama

Desde muy temprano, nuestro equipo se reunió en las inmediaciones de la rotonda Santo Domingo, en Managua, donde los participantes calentaron al ritmo de Xolo Batucada antes de correr los cinco kilómetros.

A la salida, la móvil de Tu Nueva Radio YA animó la carrera con buena música, con José Luis García en la animación, DJ Mayki en las mezclas y Eliezer Bendaña en la conducción. Bismarck y Elsa García dieron cobertura a la actividad mediante una transmisión en vivo por nuestras plataformas digitales.

El recorrido inició en la rotonda Santo Domingo, continuó hacia la rotonda Centroamérica y los semáforos de Villa Fontana, siguió hacia el sector del Club Terraza y retornó al punto de partida.

Al concluir la carrera, hubo música filarmónica, animación a cargo de Latin William y entrega de premios. Entre las personas inscritas se rifó una motocicleta Pulsar N125, que ganó doña Liseth del Socorro Benavides Briceño mediante la tómbola.

Los fondos recaudados apoyan los programas oncológicos y de detección temprana del cáncer de mama, así como iniciativas de rehabilitación integral, entre ellas el taller escuela de costura, el taller de presoterapia y el albergue para pacientes que viajan desde zonas alejadas del país.

Desde Tu Nueva Radio YA, recordamos la importancia de cuidar nuestra salud y acudir a los controles médicos. ¡Recordá tocarte para que no te toque! Nos vemos el próximo año para seguir corriendo por todas ellas.