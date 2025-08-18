type here...
Manager Dusty Baker ya está en Nicaragua y este martes brindara conferencia de prensa

Por Marjourie Robleto
La noche de este lunes arribó a Nicaragua, el legendario manager de béisbol Dusty Baker, quien llega por primera vez a nuestro país en una visita de trabajo.

A su llegada al país, Dusty Baker, fue recibido por el compañero Maurice Ortega Murillo, en representación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, además de Nemesio Porras, presidente de Federación Nicaragüense de Béisbol (FENIBA).

Dusty, es el manager de la selección de Nicaragua para el clásico mundial de béisbol 2026 y este martes dará una conferencia de prensa.

La conferencia está programada para las cuatro de la tarde, en el Estadio Nacional Soberanía, y después hará un recorrido por sus instalaciones.

En la agenda de trabajo de Dusty Baker, está previsto visitar el estadio Roberto Clemente, de Masaya, y academias de béisbol menor en nuestro país, el miércoles.

