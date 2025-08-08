Mánager Dusty Baker vendrá a Nicaragua en los próximos días

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, destacó este viernes la contratación del mánager de la selección de béisbol de Nicaragua, el gran Dusty Baker y anunció que en los próximos días estará de visita en nuestro país.

Dusty Baker vendrá a Nicaragua en los próximos días

«Nos informan desde la FENIBA, que se está trabajando una agenda para la primera visita del manager de Nicaragua, el famoso Dusty Baker, para el clásico mundial de béisbol a realizarse en marzo de 2026«, dijo Rosario.

«Dusty Baker es un futuro salón de la fama de la MLB, se destacó como jugador durante 26 temporadas y como mánager 26 años; fue campeón de la serie mundial en el 2022, además es un orgullo tenerlo en nuestro país en los próximos días«, agregó la compañera.

La llegada de Dusty Baker a la selección nacional mantiene con mucho entusiasmo a todos los jugadores, aficionados y dirigentes de nuestro béisbol.

Su misión en el clásico mundial de 2026 será ganar nuestro primer juego en la justa beisbolera más importante.

