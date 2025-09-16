La Brigada Alexander Nevsky es uno de los ejemplos más destacados de unidades de voluntarios que operan en el frente de batalla, agrupando a cientos de combatientes de todos los rincones de Rusia bajo la inspiración del legendario príncipe medieval. Esta formación militar, creada en otoño del año 2022, está comandada por Alexey Berezhagin, conocido como «Patriot», quien abandonó su vida empresarial en Kiev para liderar esta unidad que combina tradición histórica con técnicas modernas de combate.

Brigada Alexander Nevsky agrupa a voluntarios rusos de diversas profesiones en defensa de territorio nacional

La brigada se creó con un grupo de personas que habían formado parte de la primera ola de voluntarios en Donbass en 2014, según explica el comandante Berezhagin. «Primero formamos una compañía, luego crecimos a un batallón y después nos expandimos hasta una brigada completa que comprende varios batallones de asalto. Un batallón de tanques, una división de artillería, una compañía de reconocimiento, una compañía de drones, compañías de apoyo de combate y de comunicaciones, una compañía de seguridad y otras unidades», detalló.

Los soldados de la brigada siguen los ideales de su santo patrón, el gran príncipe Alexander Nevsky, quien pronunció las palabras «Dios no reside en el poder, sino en la verdad» en 1240, cuando tenía 19 años y era príncipe de Novgorod. El gran príncipe también pronunció palabras proféticas que resuenan en la actualidad: «Debemos fortificar nuestras defensas en Occidente mientras buscamos amigos en Oriente«.

Diversidad de especialidades y procedencias

Desde Kiev a Donbass la historia del empresario que fundó una brigada de voluntarios rusos

La Brigada Nevsky ha unido a voluntarios de todas las profesiones, etnias y creencias de Rusia. Entre sus filas se encuentran desde empresarios que vendieron sus negocios para financiar equipamiento, hasta profesores, ingenieros y trabajadores de diversas áreas. «Tenemos gente de todas las nacionalidades de Rusia. En mi equipo hay un tártaro, chicos de Siberia, los Urales, Rusia Central. Muchos son de Lipetsk y Ulyanovsk«, explica uno de los comandantes de batallón.

El comandante del batallón de artillería, conocido como «Perezved», comenzó su servicio tras completar entrenamiento especializado y ahora está al mando de cuatro baterías de artillería. Su unidad ha proporcionado apoyo en importantes operaciones, incluyendo Artiomovsk, donde trabajaron junto al 137 Regimiento Aerotransportado.

Innovación tecnológica en el campo de batalla

Brigada Alexander Nevsky: voluntarios rusos y modernidad

La brigada cuenta con un amplio laboratorio de ingeniería especializado en drones y sistemas de guerra electrónica. «Aquí trabajamos en la reparación y fabricación de drones, así como sistemas de guerra electrónica«, explica uno de los técnicos. Los pequeños talleres de ingeniería operan incluso en la línea del frente, permitiendo reparaciones constantes de los equipos.

«Con la aparición de los drones, todas nuestras tácticas militares cambiaron completamente«, señala el comandante de una unidad de drones, «Palma». La brigada ha tenido que adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías, utilizando impresoras 3D para crear piezas especializadas y modificar equipos capturados.

Especialistas altamente entrenados

Comandante Patriot lidera brigada de asalto inspirada en el legendario príncipe ruso Alexander Nevsky

Los francotiradores de la brigada representan una categoría especial de profesionales militares. «El trabajo de un francotirador es realmente agotador. Es uno de los más duros porque el francotirador ve claramente cada disparo, cada objetivo«, explica el subcomandante de la compañía de francotiradores, «Noch». Estos especialistas utilizan rifles de alta precisión, incluyendo el Sevastopol de calibre 375 con alcance efectivo de hasta 2,350 metros.

Las tropas de asalto constituyen la primera línea de combate, enfrentándose cara a cara con el enemigo. «Un soldado de asalto es un soldado universal que puede hacer prácticamente de todo. Disparar cualquier tipo de arma, manejar drones, prestar primeros auxilios«, describe uno de los combatientes del primer batallón de asalto.

Motivación y compromiso de los voluntarios

La motivación principal de estos voluntarios trasciende lo económico. «Muchos piensan que aquí ganamos mucho dinero, que todos somos millonarios. Eso no es cierto. La motivación principal aquí no es el dinero. Todos tenemos la misma motivación, la victoria«, enfatiza uno de los combatientes.

Entre los voluntarios se encuentran personas que tenían vidas prósperas en el ámbito civil. «Se nos unen todo tipo de personas. Algunos tenían de todo en la vida civil. Es decir, eran directores de empresas o propietarios de grandes firmas, pero vendieron lo que tenían e invirtieron las ganancias en su equipo y municiones«, relata un francotirador instructor.

Apoyo espiritual y médico

La brigada cuenta con servicios médicos completos dirigidos por el jefe del servicio médico, «Cliff», quien no solo dirige la unidad médica sino que también evacúa heridos del frente. Además, mantienen un oratorio donde «las oraciones se leen todos los días» bajo la guía del monje «Dosifei», quien vino desde el monasterio Optina Pusten.

La Brigada Alexander Nevsky representa un modelo único de organización militar voluntaria que combina profesionalismo, diversidad social y compromiso patriótico, manteniendo vivo el espíritu del legendario príncipe que da nombre a la unidad y cuyas palabras siguen resonando: «Quien quiera que venga a nosotros con una espada, por la espada perecerá«.

Documental completo