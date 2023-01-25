Madre nicaragüense busca a hijo que desapareció desde octubre en Maryland, Estados Unidos

La nicaragüense Corina Amador tiene tres meses de buscar a su hijo Bryan Sáenz Amador, de 19 años, quien desapareció en el condado Prince George´s, en Maryland, Estados Unidos, a donde ambos llegaron en julio de 2022.

“Temo que le haya pasado algo a mi hijo y no verlo más. No vine para eso a este país «, relató Amador entre sollozos.

Esta madre dice que ha vivido un verdadero calvario porque desconoce el paradero de su hijo quien al igual que ella estaba recién llegado a ese país y no tenía amistades.

Por su parte, el Departamento de la Policía del Condado Prince George’s investiga la desaparición del joven y no descartan que pueda estar en peligro.

“Que me ayuden si alguien lo ha visto, si de algo se dan cuenta. Nosotros hemos sacado papeles, hemos pegado fotos y lo hemos publicado en Facebook. Si alguien sabe algo, que me ayude para saber qué pasó con él», enfatizó Amador.

Por otra parte, el nicaragüense Martiniano Herrera Pastora, originario de la comunidad Caño Seco del municipio de Siuna, Caribe Norte, desapareció desde el sábado 21 de enero en California, Estados Unidos.

El señor Martiniano Herrera Lanzas, dijo que miró a su hijo por última vez el sábado 21 de enero y está preocupado por su estado ya que tiene problemas mentales.

El pinolero habita en la ciudad de Stanton, Condado de Orange, en California, y sus familiares están rogándole a Dios que no le haya pasado algo malo.