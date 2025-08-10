Cinco personas mueren ahogadas, incluyendo dos niños, en el Río Salazar, Colombia

Una crecida súbita del río Salazar sorprendió a un grupo de bañistas ayer sábado, cobrando la vida de cinco personas en la zona rural de Salazar de las Palmas, departamento de Norte de Santander, Colombia.

Tragedia en Salazar: Crecida del río cobra cinco vidas

Las fuertes precipitaciones registradas durante la jornada provocaron un aumento repentino del caudal que atrapó a varios visitantes sin darles tiempo para ponerse a salvo, según reportó el diario El Tiempo en su cobertura del trágico suceso.

Las cinco víctimas mortales , tres adultos, incluyendo una madre y su hija, además de menores de unos 10 años, habitaban en el municipio de Los Patios y habían viajado a Salazar de las Palmas para participar en el Festival de Bandas Infantiles, una celebración de música y cultura local que congrega a familias en la ribera del río.

Las víctimas fueron identificadas como Mariela Cristancho, de 33 años, su hija Isabela Velandia Cristancho, de 10; Danny Stiearth, de 11; además de Gloria Patricia González, de 46, y Rudi Esperanza Gauta, de 50.

Testigos presenciales relataron cómo el agua hizo colapsar los remansos (poza) donde la familia se había detenido para refrescarse, arrastrando a cinco de sus miembros en cuestión de segundos y sin posibilidad alguna para ser rescatados.

Según Vanguardia, el incidente ocurrió específicamente en las inmediaciones del puente San Jacinto, en el sector conocido como Los Siete Chorros, cuando la corriente descendió violentamente desde una zona de rápidos ubicada aguas arriba.

Equipos del Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil de Norte de Santander acudieron rápidamente al lugar desplegando lanchas y equipos especializados con cuerdas de seguridad para las labores de rescate. Durante el operativo lograron salvar a tres personas que presentaron lesiones leves tras conseguir aferrarse a las orillas del río.

Los cuerpos sin vida de los cinco fallecidos fueron recuperados y trasladados al hospital Nuestra Señora de Belén para realizar las necropsias establecidas por la ley, según detalló El Tiempo.

Las autoridades meteorológicas habían emitido alertas amarillas por la posibilidad de chubascos intensos en toda la región. Tanto residentes locales como personal de rescate han venido advirtiendo sobre el peligro que representa bañarse en estos ríos después de periodos continuos de lluvia, especialmente porque la topografía escarpada del cañón Salazar favorece la formación de descargas de agua repentinas que pueden sorprender a los visitantes.