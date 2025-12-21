Madre e hija mueren impactadas por camioneta en carretera sur

La señora Martha Matus, de 56 años y su hija Nicolle Zamora Matus, de 20 años, murieron de forma inmediata al ser impactadas por la camioneta Toyota Fortuner color gris, placa M 405-755, conducida por Sergio Andrés Sánchez Gutiérrez, de 21 años, quien se desplazaba a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad la noche de este sábado.

Las víctimas mortales: Martha Matus y su hija Nicolle Zamora Matus

El violento accidente de tránsito se registró a la altura del kilómetro 12 y medio de la carretera Sur, Managua.

Cazadores de Noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que madre e hija intentaban cruzar la vía tras salir de un mini súper del sector, siendo impactadas y arrojadas por varios metros por la camioneta, manejada por el irresponsable que tras dejar tiradas a sus víctimas en la carretera huyó del lugar.

Motorizados que presenciaron lo ocurrido en carretera Sur, iniciaron una persecución para intentar detener al conductor; aunque en un primer momento logró escapar.

Sin embargo, gracias a la colaboración de la población, fue capturado cinco kilómetros adelante, es decir en el kilómetro 16 de la misma carretera sur, tras haber impactado contra un objeto fijo, si poder continuar la marcha.

La Policía Nacional capturó a Sergio Andrés Sánchez Gutiérrez

Unidades de Socorro de Cruz Blanca y los Bomberos Unidos llegaron y le brindaron reanimación cardiopulmonar; sin embargo, madres e hija fallecieron en el lugar.

Martha y su hija Nicolle vivían en Villa Progreso, en Managua, y se encontraban de visita en casa de un familiar cuando decidieron ir a realizar unas compras al mini súper del sector, donde ocurrió la tragedia.

Los cuerpos de madre e hija fueron trasladados al Instituto de Medina Legal para realizarle la debida autopsia.