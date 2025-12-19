Adolescente y su mamá fallecen tras ingerir tabletas para curar frijoles en Managua

La jovencita de iniciales J.N.V, de 14 años, y su mamá María Teresa Vásquez, de 40 años, fallecieron en el Hospital Alemán Nicaragüense, luego de haber ingerido tabletas para preservar granos básicos.

Madre e hija vivían en el andén número 36 del barrio Hugo Chávez, de Distrito VI de Managua, donde una hermana de doña María Teresa las encontró echando espuma por la boca, luego de llamarlas por celular, sin recibir respuesta.

Cazadores de noticias afirmaron que quien ingirió primero la tableta fue la muchacha, debido a que se sentía mal por haber sido víctima de abuso, y al ver lo sucedido, su mamá también se tomó una pastilla de órgano fosforado.

Al sitio del suceso fueron llamados paramédicos de la Cruz Blanca quienes las trasladaron de urgencia al hospital Alemán Nicaragüense, donde la menor falleció tres horas después, en tanto su mamá murió por la tarde.

