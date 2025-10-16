Lotería Nacional presenta sorteo navideño «Tu Navidad Soñada» con premio mayor de 50 millones de córdobas

Lotería Nacional realizó hoy el lanzamiento oficial del esperado sorteo navideño «Tu Navidad Soñada«, cuyo premio mayor será de 50 millones de córdobas para los nicaragüenses que sueñan con una navidad llena de prosperidad.

Lotería Nacional lanza sorteo navideño con premio mayor de 50 millones de córdobas

La licenciada Virginia Lorena Molina Hurtado, gerente general de Lotería Nacional, dirigió las palabras centrales del evento y destacó el compromiso institucional con el desarrollo social del país. «Hoy la gran familia de Lotería Nacional damos inicio a la venta de nuestro tradicional sorteo navideño y con ellos confirmamos nuestro firme compromiso de seguir generando utilidades que son entregadas tanto al Ministerio de la Familia como al Instituto Nicaragüense de Deportes«, expresó la funcionaria.

Molina Hurtado también reconoció el trabajo de los 1,277 concesionarios que comercializan los productos de lotería en todo el territorio nacional y a los más de 2,000 revendedores en cuyas manos ya se encuentra disponible este sorteo navideño que han denominado «Tu Navidad Soñada«.

Detalles del sorteo

El precio del billete se estableció en 3,500 córdobas, mientras que el vigésimo tendrá un costo de 175 córdobas, haciéndolo accesible para las familias nicaragüenses. El sorteo se efectuará el 23 de diciembre a las 6 de la tarde en el salón de sorteos de Lotería Nacional, donde se definirá quién será el afortunado ganador del millonario premio.

«El gran premio mayor de 50 millones de córdobas es la llave para cumplir un sueño o muchos sueños para los ganadores. En Lotería Nacional, la lotería del pueblo, ganamos todos, ganan los afortunados y gana el país a través del desarrollo social«, enfatizó la gerente general durante su intervención.

El monto total a entregar en premios asciende a 112 millones 182 mil córdobas, distribuidos en 6,458 premios que beneficiarán a miles de nicaragüenses. Además del premio mayor de 50 millones, el sorteo incluye un premio de 2 millones 500 mil córdobas, dos premios de 800 mil córdobas, dos premios de 500 mil córdobas, dos premios de 200 mil córdobas, un premio de 100 mil córdobas, un premio de 80 mil córdobas, siete premios de 50 mil córdobas, 36 premios de 25 mil córdobas y 400 premios de 20 mil córdobas.

Dónde han caído los premios

Las autoridades compartieron datos estadísticos sobre las localidades donde ha caído el premio mayor en sorteos navideños anteriores. En Managua el sorteo navideño ha sido ganado en 10 ocasiones, en Chinandega en dos ocasiones, en Estelí en una ocasión, en Matagalpa en una ocasión, Jinotepe en una y en Rivas en una, para un total de dieciocho sorteos realizados.

Un dato curioso que compartieron las autoridades es que el número 9 es el que menos ocurrencia tiene, ya que tiene más de 18 años de no caer en un sorteo navideño, lo que podría representar una oportunidad especial para quienes confíen en esta cifra.

El evento se realizó durante octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama, momento que la gerente general aprovechó para recordar que «cada uno de nosotros que la vida es valiosa, cuidarnos también es un acto de amor, cuidarte, revisarte y amarte también es una forma de agradecerle a la vida», conectando el mensaje de esperanza del sorteo con la importancia del cuidado de la salud.

La gran familia de Lotería Nacional expresó su agradecimiento anticipado «a nuestros compradores por adquirir nuestros productos, especialmente este sorteo navideño«, destacando que los compradores «aportan significativamente para lograr nuestra razón de ser: mejorar vidas» y contribuir al desarrollo de una «navidad soñada en paz y en prosperidad» para todos los nicaragüenses.