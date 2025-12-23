Los rituales de fin de año como alternativa para cerrar ciclos

El cierre del año suele llegar cargado de balances, expectativas y una necesidad colectiva de renovación. En ese contexto, cada vez más personas adoptan rituales simples y accesibles para despedir lo viejo y dar la bienvenida a un nuevo ciclo. En Tu Nueva Radio Ya te traemos algunos:

El ritual de la limpieza

Al ordenar, desechar lo que no se usa y ventilar los espacios, muchas personas encuentran una forma concreta de “hacer lugar” para lo nuevo. Algunas eligen sumar el uso de hierbas aromáticas como laurel, romero o lavanda, para perfumar el ambiente y marcar el cierre de etapa desde lo sensorial.

Otra tradición en ascenso es la escritura de intenciones, un ejercicio sencillo que invita a poner en palabras aquello que se desea soltar y lo que se espera del año que comienza, para este ritual se suelen utilizar dos papeles: en uno, se anotan situaciones o emociones que se quieren dejar atrás; en el otro, propósitos o direcciones para el futuro.

Algunos optan por guardar ambos papeles en una caja o cuaderno para releerlos al año siguiente, mientras que otros descartan el primero tras una pequeña ceremonia intimista.

El ritual de la gratitud

Especialistas en bienestar emocional coinciden en que repasar los aprendizajes del año, incluso los más difíciles, ayuda a reducir ansiedad y mejora el estado de ánimo. Una práctica recomendada es escribir entre cinco y diez agradecimientos concretos que hayan marcado el año, desde vínculos afectivos hasta metas alcanzadas o desafíos superados.

Rituales compartidos

Cenas familiares en las que cada integrante expresa un deseo, rondas de lectura de intenciones o pequeñas cápsulas del tiempo, donde todos guardan un objeto o nota para abrir al año siguiente, son prácticas que fortalecen vínculos y permiten transitar colectivamente el cierre del ciclo.