Lluvias torrenciales causan deslizamiento con un saldo de 11 muertos, en China

La provincia de Hunan, en el centro de China, fue escenario de una lamentable tragedia este domingo, cuando un deslizamiento de tierra, provocado por las intensas lluvias, cobró la vida de al menos 11 personas.

El suceso ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana, hora local, en la localidad de Yuelin. Un edificio residencial fue parcialmente arrasado por la fuerza del alud, dejando a 18 personas atrapadas bajo los escombros.

Según la televisión estatal china CCTV, hasta el momento se han recuperado 11 cuerpos y se han rescatado a seis sobrevivientes con heridas.

Más de 240 socorristas se encuentran trabajando arduamente en el lugar para continuar las labores de búsqueda y rescate.

Un impactante video difundido por medios locales muestra cómo una masa de lodo y escombros se desprende de una colina, arrasando parte de un edificio de tres pisos.

The death toll resulting from a rain-triggered landslide in central China's Hunan Province has risen to 15, the provincial emergency command center said Sunday.



The landslide, which hit Yuelin Village in the city of Hengyang at approximately 8 a.m. Sunday, washed away part of a… pic.twitter.com/Iwbsd8HxoK