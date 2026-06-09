Lluvias causaron socavones, infraestructuras dañadas y caídas de árboles en varios municipios del país

Las precipitaciones de las últimas horas han provocado diversas afectaciones materiales, daños en la infraestructura vial y la caída de múltiples árboles en distintos departamentos de Nicaragua, según los reportes de las autoridades.

Afectaciones por las lluvias en el barrio San Judas, Managua

En el Distrito III, de Managua, se registraron daños parciales en una calle del barrio San Judas debido al colapso del drenaje pluvial, comprometiendo además la losa de fondo de una caja túnel.

Asimismo, en el kilómetro 13 de la carretera a Masaya, un camión cargado de arena quedó varado tras formarse un bache por socavón en la vía, lo cual está siendo atendido por la Alcaldía de Managua.

Un camión volquete quedó atrapado en el km 13 de la carretera Managua – Masaya

Los fuertes vientos asociados al temporal también causaron destrozos en techos de viviendas y comercios.

En el balneario de Casares, Diriamba, se reportó el desprendimiento total del techo del hotel Lupita.

Afectaciones similares ocurrieron en la comunidad Los Ríos de Ticuantepe, donde la caída de dos árboles dañó parcialmente el techo de la casa de Heiling Yahosca Aguirre Cerna, y en San Rafael del Sur, donde un árbol colapsó sobre la propiedad de Sandra del Carmen Pérez, de 61 años, en la comunidad Villa Kobe.

Por otra parte, el municipio de León sufrió daños estructurales en centros de estudio tras reportarse el colapso de 50 metros del muro perimetral del Instituto Público Escolar San Nicolás de Tolentino, en el barrio Manuel Velásquez.

La caída de árboles en el casco urbano de la ciudad universitaria también afectó 100 metros de cable del tendido eléctrico en el área verde Emir Cabezas Lacayo, registrándose obstrucciones similares en el sector de la Plaza Sutiaba y en el sector conocido como Topes Los Morales.

Finalmente, las autoridades mantienen el monitoreo en la Isla de Ometepe, municipio de Altagracia, donde se reportan daños en tramos de carretera de las comunidades de San Ramón y el circuito Maderas, además de unos 20 árboles caídos en San José del Norte y San Marcos.

Las caídas de árboles también se atendieron en el Reparto Paz y Reconciliación de Diriomo; en las comunidades Los Chocoyos y El Callao de El Crucero; y en la comunidad Los Cedros de Villa El Carmen, donde el paso vehicular fue temporalmente obstruido.

