Lluvia repentina sorprende a familias de distintos puntos de Managua

La tarde-noche de este jueves, familias que habitan en distintos puntos de Managua, reportaron a nuestra línea WhatsApp 8711-0456 una fuerte y repentina lluvia que causó un ambiente fresco momentáneo.

Habitantes de los barrios Monte Fresco, El Rodeo, y del sector de la Subasta informaron a Tu Nueva Radio Ya que la lluvia duró al menos 30 minutos. Igualmente, pobladores de Ciudad Sandino y de la comarca Los Braciles en Mateare, reportaron fuertes precipitaciones.

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) informó que las lluvias registradas en el país, se deben principalmente a la influencia de altas presiones atmosféricas, vientos moderados a fuertes y la entrada de humedad, generando cielos nublados y lloviznas, especialmente en el Caribe y zonas del Pacífico.