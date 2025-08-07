27.7 C
Managua
jueves, agosto 7, 2025
Llega a Nicaragua cuerpo de niño fallecido por agresiva enfermedad en Estados Unidos

Por Jhonny Martínez
Esta mañana llegan al país los restos mortales del pequeño Cristopher Jonathan Hernández Palacios, de 3 años de edad, quien falleció en Nashville, Tennessee, Estados Unidos el pasado 25 de julio por causas naturales.

Se conoce que al menor fue diagnosticado con leucemia en julio de 2024, y a pesar de recibir dos trasplantes de médula ósea, no superó la enfermedad, dejando en el dolor a sus padres Julissa Yarleni Palacios Lanzas y Álvaro Jonathan Hernández.

La familia inició una campaña para solicitar apoyo para costear los gastos de repatriación de su cuerpo y darle cristiana sepultura, en su natal Jinotega.

La vela del niño Cristopher Jonathan Hernández Palacios, se realizaran hoy en el barrio Villa La Cruz, en la ciudad de Jinotega.

