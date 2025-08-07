Llega a Nicaragua cuerpo de niño fallecido por agresiva enfermedad en Estados Unidos

Esta mañana llegan al país los restos mortales del pequeño Cristopher Jonathan Hernández Palacios, de 3 años de edad, quien falleció en Nashville, Tennessee, Estados Unidos el pasado 25 de julio por causas naturales.

Cristopher Jonathan Hernández Palacios, de 3 años

Se conoce que al menor fue diagnosticado con leucemia en julio de 2024, y a pesar de recibir dos trasplantes de médula ósea, no superó la enfermedad, dejando en el dolor a sus padres Julissa Yarleni Palacios Lanzas y Álvaro Jonathan Hernández.

La familia inició una campaña para solicitar apoyo para costear los gastos de repatriación de su cuerpo y darle cristiana sepultura, en su natal Jinotega.

La vela del niño Cristopher Jonathan Hernández Palacios, se realizaran hoy en el barrio Villa La Cruz, en la ciudad de Jinotega.

