Llamas destruyen rancho de Quesillos Acacia en Nagarote, León

Miembros de los Bomberos Unidos sofocaron la mañana de este sábado un incendio ocurrido en Quesillos Acacia, en el municipio de Nagarote, en el departamento de León.

Cazadores de noticias informaron que las llamas se originaron luego de que algunas chispas cayeron sobre el techo de paja mientras se efectuaban trabajos de soldadura en el local.

Debido a lo seco del techo, se quemó parcialmente el rancho, pero gracias al trabajo oportuno de los trabajadores y personas que estaban cerca se logró sacar el mobiliario.

El siniestro que afortunadamente no dejó personas afectadas fue atendido por bomberos de La Paz Centro y Nagarote, con el acompañamiento de la Alcaldía municipal.

La mañana de este sábado también se incendió parcialmente por causas desconocidas un camión de volquete en el sector del Boquete, kilómetro 17 de la carretera vieja a León.

La emergencia también fue atendida por miembros de los Bomberos Unidos.