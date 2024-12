Le cortó el miembro a su marido infiel y lo arrojó al inodoro, él la perdonó

Daiane dos Santos Farias se dio cuenta que su futuro esposo tenía una relación con una menor de 15 años, y decidió hacer justicia: cortándole el pene.

El hecho ocurrió en Brasil, cuando la pareja se preparaba para mudarse juntos. En medio de los preparativos para la boda, la cocinera de 34 años descubrió que su futuro marido, un empleado de una gasolinera de 39 años, estaba teniendo un romance con su sobrina de 15 años.

Llena de ira, organizó lo que él creía que sería una noche de pasión, pero en medio de la seducción ella apagó la luz del cuarto, le ató una banda al miembro viril de su pareja y lo mutiló con una navaja. Tras lesionarlo, le tomó una foto al pene de su pareja y la envió al chat familiar de su familia, para, posteriormente, arrojarlo por el inodoro.

La mujer fue condenada a 4 años, 8 meses y 26 días de prisión por lesiones corporales graves. Sin embargo, meses después, la víctima le otorgó el perdón y hasta envió una carta a su agresora.

«Si no hubiera tenido relaciones sexuales con mi sobrina el día del cumpleaños de mi pareja, nada de esto habría pasado. Daiane es una mujer maravillosa, cariñosa y que me ama. No merecía ser traicionada de esa manera. No me importa lo que piensen los demás, lo que realmente importa es lo que siento por ella”, comentó el hombre.