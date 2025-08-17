Le apuñalan nalga a caraceño durante pleito al calor de los tragos

Gritando la cumbia del “Aya-yay” fue trasladado al hospital Regional Santiago, de Jinotepe, Carazo, el ciudadano Eliezer Reyes, de 38 años.

Recibió una puñalada en el “glúteo” izquierdo al verse involucrado en una riña al calor de los tragos, en el barrio Germán Pomares, en Jinotepe.

Testigos del bochinche dijeron que un sujeto desconocido sacó un puñal y se lo clavó en la nalga y la pierna derecha a Eliezer Reyes, por causas desconocidas.

El lesionado fue socorrido por Bomberos Unidos que lo trasladaron al hospital jinotepino.

