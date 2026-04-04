Laguna de Apoyo cobra la cuarta víctima por sumersión en esta Semana Santa

Un ciudadano identificado como Javier López Vásquez, alias “Satanás”, pereció por sumersión la tarde de este Sábado de Gloria, en la Laguna de Apoyo, en Catarina, Masaya.

Personas que estaban en la zona informaron que Javier andaba en estado de ebriedad cuando se introdujo al agua en el sector conocido como “Punta de Plancha” y no volvió a salir.

El cuerpo fue rescatado poco tiempo después a varios metros de la orilla y entregado a sus familiares.

El infortunado habitaba en la segunda etapa del barrio Camilo Ortega, de la Ciudad de Las Flores y con su deceso suman cuatro las personas que han muerto ahogadas en la laguna de Masaya, en lo que va de la semana santa.