La Súper Líder del Dial honra legado eterno de Rubén Darío co la puesta en escena del poema «La Cabeza del Rawi»
Tu Nueva Radio Ya, La Súper Líder del Dial, rindió un homenaje a Rubén Darío al personificar el poema “La Cabeza del Rawi”, con motivo del 110 aniversario del Tránsito a la Inmortalidad del máximo exponente del modernismo.
Los presentadores de la revista “Contacto 600 con Canal 6” , Milton Talavera, José Luis García, Galactiquín, Stephany Santana, Cristhian Medina y Gustavo González, dieron vida a la obra luciendo trajes de época, transportando a la audiencia a un escenario cargado de poesía, historia y orgullo nacional.
Milton encarnó al Rey, Galactiquín a Rubén Darío, Stephany Santana y Cristhian Medina brillaron como las Musas de la Grecia clásica, mientras Gustavo González interpretó al Sabio.
Cada detalle fue cuidadosamente diseñado bajo el asesoramiento del maestro en diseño y cultura Mario Cruz, colaborador de Tu Nueva Radio Ya desde hace más de dos años en diversas efemérides culturales.
La presentación, transmitida en vivo durante el programa a las 11 de la mañana exaltó el legado inmortal del poeta nicaragüense que transformó la literatura en español y continúa inspirando al mundo.
Agradecemos al profesor Mario Cruz también por su apoyo y talento para lograr personificar la puesta en escena, si usted desea contactarlo para algún traje puede llamarlo al 8816-1905.