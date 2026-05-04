La radio no murió: sigue siendo el medio que más conecta y convierte

¿La radio murió? Los números dicen todo lo contrario

Muchos la dan por muerta, pero la radio sigue siendo el medio que conecta, acompaña y convierte como ningún otro. Mientras otras plataformas pelean por segundos de atención, ella construye hábitos, confianza y comunidad real.

El problema no son los datos, porque todas las estadísticas apuntan en la misma dirección. El tema es de narrativa: la radio no tiene crisis de vigencia, tiene crisis de percepción.

Le pusieron una sábana encima, pero aún vive

Le colocaron una sábana como si estuviera agonizando. Pero sigue con los ojos bien abiertos: viva, presente y escuchando.

Lejos de desaparecer, evolucionó. Hoy no se queda en el AM/FM; también es streaming, aplicaciones, audio en smartphones, parlantes inteligentes y autos conectados. La radio ya es digital desde hace rato.

Los números que nadie quiere ver

Su alcance sigue imbatible. Un estudio más citado viene de Nielsen, que reveló que 241.9 millones de personas escuchan radio mensualmente en Estados Unidos, lo que equivale al 93% de los adultos estadounidenses. Ese alcance es superior al de plataformas digitales y televisión.

Según un artículo de la Revista Mediterránea de Comunicación, el uso de aplicaciones móviles como audímetros ha permitido medir audiencias radiales de manera más precisa. Este método ha revelado que la radio sigue siendo un medio importante en América Latina.

Pero existe una desconexión rara: muchos profesionales del marketing la consideran poco eficaz, aunque ofrece uno de los retornos de inversión más altos, superando a plataformas digitales, televisión y otros formatos.

La conexión local

La clave está en algo que otros medios no logran copiar: la conexión local. La radio no solo alcanza audiencias, las conmueve.

Las voces al aire no son algoritmos; son personas con credibilidad, cercanía y comunidad. Esa relación convierte un mensaje comercial en una recomendación confiable.

Mientras otros medios persiguen impresiones, la radio construye confianza. En un entorno saturado de contenido, eso marca la diferencia.

No es solo cuántos escuchan, sino cuántos creen. La radio no está resistiendo su final: lidera desde otro ángulo.

La voz que te identifica

Don Eduardo Dávila, locutor de Tu Nueva Radio YA con más de 40 años de experiencia, lo dejó claro en sus declaraciones.

«La radio tiene su encanto, tiene sus admiradores pero también sus detractores. Llevo 40 años ejerciendo la profesión de locución y es asombroso cómo alguien que no te conoce personalmente te identifica tan solo por escuchar tu voz», expresó.

El otro lado

Pero también está la otra cara de la moneda. Carlos Martínez, locutor por más de 10 años contó una realidad cruda sobre los jóvenes entre 16 y 17 años.

«En su vida habían escuchado la radio, ni por coincidencia, ni en el auto con sus padres, ni por iniciativa propia. Es apenas cuando les enseño que se toman la molestia de hacerlo porque les encargué la tarea de revisar el cuadrante», relató.