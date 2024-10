«La Julia Chinamo» pide revancha a la «Yasuri»

En el programa «Hablemos Ya Conectados» la famosa «Julia Chinamo» reto para subir otra vez al ring al creador de contenido Flavio David, conocido como la «Yasuri», quien lo venció el pasado sábado, en la velada el «Desafío» en el Polideportivo Alexis Argüello.

Ante el reto «La Yasuri» contestó «En este momento no estoy pensando en volver a pelear, pero es algo que no descarto, tengo muchos proyectos, tal vez para el 2025, estaría dispuesta a pelear con vos nuevamente».

Durante la entrevista, ambos creadores de contenido se dieron la mano, se abrazaron y expresaron que siente admiración el uno por el otro, demostrando que la rivalidad quedó en el cuadrilátero.

«Nosotros después de la pelea tuvimos un momento para conversar en el camerino, él me pidió disculpas por todas las ofensas e igual yo, todo quedó en el ring.

Sobre que tan fuerte pega la «Yasuri», la chinamo respondió «Mira eso no fue nocauts, el me pegó y me agarro mal parado, pero eso no fue nocauts, el bien sabe que yo gané esa pelea» dijo la famosa Julia Chinamo.

Tanto la Julia Chinamo y la «Yasuri» expresaron su agradecimiento a los fans, que siempre los están apoyando, también agradecieron a Tu Nueva Radio YA, por haber dado seguimiento especial a ambos creadores de contenidos.

Días atrás el comerciante de pollos Juan Caldera subió un video a sus redes, solicitándole también la revancha a Rosendo el Búfalo Álvarez, ya que confesó haberle tenido miedo cuando lo vio subido en el ring, y por eso paso los 3 round abrazándolo.

“Yo me prepare bien pero al verlo me acalambre, dijo Caldera quien enfatizo que si se da la revancha, ahí si buscara dar pelea, y noquear al Búfalo, quien todavía no ha respondido a la solicitud del vende pollos.