Kenword Burton lanza juego sin hits ni carreras en nocauts de Nicaragua sobre El Salvador

La selección de béisbol de Nicaragua le lanzó juego sin hits ni carreras y venció 10-0 por nocauts a El Salvador para mantener su invicto en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025.



Por Nicaragua la gran figura fue el lanzador costeño Kenword Burton; que recetó 9 ponches, lo privó del juego perfecto un error de Benjamín Alegría.



Por Nicaragua en el juego se conectaron siete hits, entre ellos cuadrangular de Emanuel Trujillo.



La selección de béisbol de Nicaragua tiene dos victorias, sin derrotas y este lunes a las dos de la tarde se enfrentan a Costa Rica.