Juventud entrega primer tramo de Pista Héroes de la Insurrección a familias nicaragüenses

Con un desfile de bandas y gimnasias rítmicas, la Juventud Heroica entregó esta tarde a las familias nicaragüenses, el Tramo Uno de la Pista Héroes de la Insurrección, en Managua.

La entrega se realizó en honor a los Héroes de todos los tiempos que desde su espíritu antiimperialista han venido defendiendo día a día nuestra soberanía.

CARACTERÍSTICAS

Este tramo comprende desde el Paso a desnivel Nejapa hacia la Colonia El Periodista, y entre sus características comprende la ampliación vial de 4 a 10 carriles.

También cuenta con andenes y ciclovías, asegurando espacios inclusivos y seguros para peatones y ciclistas.

Un sistema de iluminación LED, una moderna red de semáforos, novedosas paradas de buses y un carril exclusivo para transporte público, para reducir los tiempos de traslado de pasajeros.

COMPROMISO DE LA JUVENTUD

La compañera Darling Hernández, Ministra de la Juventud de Nicaragua, destacó que esta “obra que simboliza el caminar firme de un pueblo que nunca se rinde y avanza en Paz y Prosperidad por mas y nuevas victorias”.

Durante el acto también ratificó el compromiso de la juventud con “nuestro Comandante y Compañera Rosario Murillo, guías en estos caminos de transformación y restitución de derechos de un pueblo que avanza día con día y que firme va a seguir construyendo mas bienestar y prosperidad para todos”.

CAPACITACIÓN A TRANSPORTISTAS

Previo a la apertura de este moderno corredor vial, la Alcaldía de Managua junto al IRTRAMMA realizó un recorrido de inducción a conductores del transporte colectivo.

Durante la jornada, los transportistas conocieron las nuevas estaciones y paradas, además del esquema de circulación que organiza las rutas principales en el carril central y las rutas alimentadoras en vías alternas.