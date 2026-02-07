Jubilado fue hallado muerto dentro de su casa en barrio Ocotal, Nueva Segovia

Sin vida fue encontrado sábado, el señor José Vásquez Ponce, de 75 años, en la casa que habitaba en el barrio Nicarao, de Ocotal, Nueva Segovia.

Cazadores de noticias informaron que don José fue hallado muerto dentro de su cuarto por su hijo Carlos Ponce, al llegar a su vivienda en horas de la mañana.

Vecinos del sector informaron que, durante muchos años, don José Vásquez laboró en fábricas tabacaleras, pero ya estaba jubilado.

Al sitio del hallazgo se trasladaron agentes de la Policía y un médico forense para investigar las causas del deceso.