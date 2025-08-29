type here...
Buscar
30.7 C
Managua
viernes, agosto 29, 2025
Destacadas

Comisionado General Juan Victoriano Ruiz Urbina es nombrado jefe de las Fuerzas Policiales de Nicaragua

Por Jhonny Martínez
Lectura: 1 minuto(s)

A través del Acuerdo Presidencial No. 126-2025, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional nombró en el cargo de Jefe de las Fuerzas Policiales de Nicaragua, al Comisionado General Juan Victoriano Ruiz Urbina.

Comisionado General Juan Victoriano Ruiz Urbina
Comisionado General Juan Victoriano Ruiz Urbina

El nombramiento fue realizado por el Co-Presidente Daniel Ortega y la Co-presidenta Rosario Murillo.

La decisión se basa en las facultades que les otorgan los artículos 120 y 125 de la Constitución Política y los artículos 10 y 47 de la Ley 872, que regulan la organización y funciones de la Policía Nacional.

La Constitución Política de Nicaragua establece que la Presidencia de la República es la Jefatura Suprema de la Policía Nacional y tiene la atribución de nombrar a dos Jefes de las Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua.

Este nombramiento oficializa la nueva estructura de jefatura para la institución policial, la cual será ejercida por dos jefes de las Fuerzas Policiales, en este caso el Primer Comisionado Francisco Javier Díaz Madriz y el Comisionado General Victoriano Ruiz Urbina.

El acuerdo surte efecto a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, realizada este viernes 29 de agosto de 2025.


Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456