Jovencito pierde la vida al accidentarse en motocicleta en Masatepe

A la una con 15 minutos de la madrugada de este lunes perdió la vida el joven Engel Alexander Gaitán Mercado, de 16 años, al accidentarse en moto en Masatepe, Masaya.

Engel Alexander Gaitán Mercado, de 16 años

Cazadores de noticias informaron que el accidente sucedió en el kilómetro 45.5 de la carretera hacia San Marcos, por donde Engel Gaitán conducía en presunto estado de ebriedad.

Debido a su estado etílico, el joven perdió el control de la moto marca Génesis color amarillo placa M 223-143, se salió de la vía e impactó contra la cuneta, cayendo al pavimento.

Debido al contundente golpe en el suelo, Engel Alexander sufrió graves lesiones que le impidieron sobrevivir.

En su página de Facebook, Filmaciones Taurinas La Vaca Lola publicó un mensaje de profundo dolor y consternación, por el sensible fallecimiento del joven Engel Alexander Gaitán Mercado, cariñosamente conocido como “La Pelusa”.

“Hoy nos unimos al inmenso dolor que embarga a su familia, amigos y a toda la comunidad que tuvo el privilegio de conocerlo. Engel será recordado como un joven alegre, humilde y de noble corazón, cualidades que dejaron huellas imborrables en cada persona que compartió momentos con él”, expresa a publicación.

“Su partida deja un vacío imposible de llenar, pero también recuerdos que vivirán por siempre en nuestros corazones. Elevamos nuestras oraciones a Dios para que derrame fortaleza, consuelo y paz sobre sus seres queridos en este momento tan difícil”, concluye el mensaje.

