Jovencito esteliano muere en accidente de tránsito en Charlotte, Estados Unidos

Víctima de politraumatismo murió la madrugada de este domingo el joven nicaragüense Brayan Alexander Guillén Ramírez, de 25 años, al verse involucrado en un accidente de tránsito en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos.

El compatriota era oriundo de Estelí, y murió al estrellarse en su carro contra un árbol, en circunstancias investigadas por la policía gringa.

El esteliano se identificaba en su perfil de la red social Facebook como Alex Ramírez, y decía ser creador digital, por lo que muchos de sus seguidores lamentan su muerte.

El año pasado un total de 36 nicaragüenses murieron en accidentes de transito en Estados Unidos, según las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya.