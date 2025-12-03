Jovencita que desapareció hace 2 años en Bluefields falleció en hospital de Costa Rica

Una joven que desapareció de su casa en Bluefields, Caribe Sur, en el año 2023, cuando tenía 15 años, fue finalmente localizada por su madre hace pocos días en Costa Rica, donde falleció luego de haber dado a luz.

Se trata de Magaly Sánchez Flores, quien murió en el Hospital Max Terán Valls, en Quepos, Costa Rica, por complicaciones que sufrió posterior al parto.

Hace dos años atrás, Magaly se escapó con su novio, también menor de edad, y a pesar de que su madre interpuso denuncia, movió cielo, mar y tierra, no logró encontrar pistas que permitieran localizarla.

Sin embargo, todo cambió hace poco, cuando la señora de iniciales M.Flores recibió una llamada en la que le informaban que su hija estaba grave en un hospital luego de dar a luz.

La señora viajó de inmediato a Costa Rica, donde permaneció cuidando a su hija, quien, pese al esfuerzo y acompañamiento materno, falleció, en tanto la bebé recién nacida está delicada de salud y necesitando de cuidos especiales.

Ahora, el hospital le dio un plazo a la madre hasta este viernes para retirar el cuerpo de la morgue, de lo contrario, procederán a sepultarla en una fosa común en Costa Rica.

La angustiada madre se encuentra sola, sin recursos y para repatriar el cuerpo de la joven necesita 5 mil dólares para la compra del ataúd sellado, embalsamamiento, pago de carro fúnebre permiso de salida y entrada al país, y documentación obligatoria para el traslado internacional de restos humanos

A esto se suma la urgencia de traer a su nieta recién nacida, quien necesita estabilidad, cuidados y el calor de la familia que le queda.

La señora Flores hizo un llamado desesperado a las personas de buen corazón a que le ayuden a darle a su hija cristiana sepultura en Nicaragua.

Para comunicación directa con la mamá de la adolescente, llamar al celular 505-5756-5122.

