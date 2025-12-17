Jovencita pierde la vida impactada por una rastra, en empalme Terrabona – Ciudad Darío

La adolescente Natalie Valdivia Jarquín, de 14 años, murió la tarde de hoy miércoles, en el empalme de la carretera Terrabona – Ciudad Darío, en el departamento de Matagalpa.

La víctima viajaba como pasajera en una motocicleta conducida por Juliana Stephani Sánchez Chavarría, de 21 años, quien sufrió lesiones en distintas partes de su cuerpo.

Cazadores de noticias informaron que las jovencitas, originarias de Jinotega, se dirigían hacia el sector de Las Calabazas, cuando fueron impactadas por una rastra.

A pesar que la ahora occisa portaba casco de seguridad, sufrió una fractura en el cráneo que le causó la muerte.

Agentes de tránsito investigan las circunstancias en que ocurrió el fatídico accidente.