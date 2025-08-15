Jovencita desaparece en Managua; familia sospecha que fue raptada por expareja del mismo sexo

Angustiados se encuentran los familiares de María Dolores Mora Mayorga, de 26 años, quien permanece desaparecida desde la mañana de este miércoles, cuando salió rumbo a su trabajo en un tramo del Mercado Oriental, en Managua.

De acuerdo con doña Maribel del Carmen Mayorga, madre de la joven, María Dolores alquilaba un cuarto en el barrio Loma Linda de la capital, donde convivió durante más de dos años con su pareja, Jennifer Chavarría Domínguez, de 25 años.

Sin embargo, la relación terminó hace aproximadamente 15 días y, desde entonces, la joven habría manifestado temor por posibles represalias.

“Esa Jennifer es una mujer violenta, siempre agredía y humillaba a mi hija. Le exigía que trabajara para mantenerla. Hasta que mi hija se cansó de aguantarla y la corrió de la casa, pero esa mujer le dijo que se iba a vengar”, relató doña Maribel, originaria del reparto Adelita #2 de Granada.

La madre asegura que su hija es muy cariñosa y que mantenían comunicación diaria, por lo que teme que Jennifer Chavarría la tenga retenida y sin poder hablar con su familia.

“Mi hija tiene dos teléfonos, en ninguno me contesta y hasta me bloquearon en WhatsApp. Estoy desesperada, la mamá de esa Jennifer practica magia negra y el viernes pasado llegó al cuarto de mi hija a echar un líquido en la puerta. La última vez que la vieron, los vecinos dicen que mi María Dolores estaba desesperada y nerviosa”, expresó la angustiada madre.

Además, denuncian que este jueves, Jennifer y otra mujer llegaron en una camioneta, rompieron el candado de la puerta de María Dolores y sacaron todas sus pertenencias.

“Yo no sé dónde vive Jennifer, solo sé que su mamá, esa que practica magia negra vive en León. Les ruego a Jennifer y a su familia que dejen en paz a mi hija, que me la devuelvan. María Dolores ya no quiere nada con Jennifer”, dijo entre lágrimas doña Maribel, quien este viernes acudió a los estudios de Tu Nueva Radio Ya para pedir ayuda.

Junto a Jennifer Chavarría, los familiares de María Dolores también responsabilizan por su desaparición a un tío y a un hermano de Jennifer, quienes intimidaban a la joven y en algunas ocasiones hasta la amenazaron.

El caso ya se encuentra en manos de las autoridades policiales, para cualquier información sobre el paradero de María Dolores puede comunicarse al número 8241 – 8280.