Jovencita condenada a 2 años y medio de cárcel por intentar dar en adopción ilegal a su niña de 4 meses

La adolescente Lidia Franchesca Bucardo Ventura, de 17 años, fue sentenciada a 2 años y medio de cárcel por haber entregado a su niña de 4 meses de edad a otra mujer para que la hiciera pasar como su propia hija.

En la sentencia, un juez detalló que Lidia fue encontrada culpable como cómplice del delito de trata de personas con fines de adopción irregular y extorsión en perjuicio de su propia hija.

El Ministerio Público detalló que el 17 de diciembre del año pasado, la adolescente, llevó a la tierna al parqueo del hospital infantil “La Mascota” en Managua, donde la entregó a Jennifer Jasohara López García.

De acuerdo con el libelo acusatorio, López García buscaba engañar a su novio Omar Antonio Jirón, diciéndole que la bebé era su hija y con esto evitar que se fuera a estudiar al exterior.

El plan también implicó a Samantha de los Ángeles Blandón Navarrete, quien facilitó el contacto entre Jennifer López y la joven Lidia Bucardo.

Luego de la entrega, Jennifer llevó a la niña a su casa en el municipio de Ciudad Sandino y luego la trasladaría de nuevo a Managua para dejarla al cuido de otra persona, pero esa misma noche, la Policía la recuperó.

La autoridad judicial indicó que para dictar la sentencia se basó en evidencias halladas en los celulares que mostraban comunicación constante entre las implicadas.

Asimismo destacó la falta de inscripción de la niña en el Registro Civil de las Personas, lo que evidenció la intención de las implicadas en realizar una adopción irregular.

