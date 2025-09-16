Jovencita con capacidades diferentes que estaba desaparecida es hallada sin vida en un cerro de León

Gran indignación ha causado en la población, el crimen de la jovencita Gabriela Saraí Silva Laguna, de 16 años, perpetrado por desconocidos en la comunidad La Rota, en el municipio de Malpaisillo, departamento de León.

Gabriela Saraí Silva Laguna, de 16 años

La muchacha había sido reportada como desaparecida por su mamá Luz de Fátima Laguna, de 36 años, desde el sábado, después de que salió de su casa rumbo a una pulpería y ya no regresó.

La joven, que sufría de discapacidad intelectual, fue hallada la tarde de ayer lunes sin vida y en estado de descomposición, entre los matorrales de un cerro ubicado a varios kilómetros de donde fue vista por última vez.

De acuerdo con allegados, el cadáver tenía huellas de violencia, le faltaba una mano y presuntamente fue víctima de un ataque sexual.

Al sitio del hallazgo se presentaron peritos de criminalística de la Policía Nacional junto a un médico forense, para empezar las investigaciones respectivas.

