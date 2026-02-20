Joven trabajador pereció después de haber impactado en moto contra un caballo en Rivas

En el hospital Gaspar García Laviana se rindió ante la muerte anoche, el joven Argeni Noé Espinoza, de 23 años, a causa de las graves lesiones que sufrió en un accidente en motocicleta.

El comunicador Deylin Gutiérrez informó que Espinoza era originario de la comunidad Las Parcelas, en San Juan del Sur, y se accidentó a las siete de la noche del pasado viernes.

Gutiérrez trabajaba en el hotel Costa Dulce, ubicado en la zona de Escameca, en el municipio de San Juan del Sur.

De acuerdo con la información, Argeni se dirigía a su casa y cuando circulaba por la bajada de Escameca impactó contra un caballo que andaba suelto en la carretera costanera.

Tras el accidente, el joven quedó inconsciente y sus familiares esperaban que reaccionara, pero finalmente perdió los signos vitales.

El funeral de Argenis se realizará mañana sábado saliendo de su casa en la comunidad Las Parcelas a las 6 de la mañana rumbo el cementerio de San Juan del Sur.