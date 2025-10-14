Joven resulta con la pelvis fracturada al caer dentro de sumidero en Niquinohomo

Con posible fractura en la pelvis, golpes y chollones en la mano derecha resultó Alexander René Espinoza Sandino, de 25 años, al caer a un sumidero de nueve metros de profundidad en la comarca La Curva, en Niquinohomo, Masaya.

Rescate de joven caído en sumidero en Niquinohomo

A las 6 de la mañana de hoy, los pobladores del sector se mostraron alarmados al conocer que del callejón de la Romereña 200 metros al norte, una persona había caído accidentalmente dentro del profundo hueco y no hallaban como sacarla.

Al lugar de la emergencia se presentaron miembros de los Bomberos Unidos quienes haciendo uso de diferentes técnicas descendieron al sumidero para rescatar al joven quien fue trasladado por la Cruz Blanca a un centro asistencial.

De acuerdo con lo que dijo el joven a sus allegados, iba caminando por el sector cuando debido a la humedad del terreno resbaló y fue a parar al fondo del sumidero, en donde por poco encuentra la muerte.