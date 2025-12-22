Joven pinolero fallece mientras estaba de visita en Miami, Estados Unidos

El nicaragüense Joan Aguinaga Zapata, de 16 años, falleció tras golpearse la cabeza al sufrir un ataque de epilepsia mientras se encontraba visitando a unos familiares en Miami, Florida, Estados Unidos.

La caída la sufrió el sábado y fue llevado a un hospital de Miami, donde lo mantuvieron con vida conectado a un respirador artificial, pero lamentablemente ayer domingo se rindió ante la muerte.

Joan llegó desde Nicaragua el lunes a pasar navidad y fin de año con su mamá, abuelita, tía y sobrinos, quienes habitan en Estados Unidos.

El sábado, después de un día de paseo se cayó debido a la convulsión que sufrió en el baño de la vivienda donde se alojaba.

El adolescente vivía en el barrio Waspam Sur de Managua, era estudiante de segundo año de secundaria en la Escuela Centroamericana de Comercio, estudiaba inglés y técnico en reparación de celulares.

Su familia inició una colecta a través de GoFundme para repatriar su cuerpo, para lo cual requieren de 15 mil dólares y hasta este lunes llevaban un poco más de 5 mil dólares.

Los parientes pidieron ayuda económica y a los que no puedan ayudar a compartir la publicación de la campaña de GoFundme para llegar a más personas.

