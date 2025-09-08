Joven pinolera desaparece el mes pasado luego de salir de El Salvador con destino a Nicaragua

La compatriota Ana Luz Pérez Sevilla, de 25 años de edad, desapareció de forma misteriosa luego de haber salido de El Salvador hacia Nicaragua el mes pasado.

Ana Luz Pérez Sevilla, de 25 años

La joven es originaria de Yasica Sur, Matagalpa, en donde su familia informó que la última vez que tuvieron comunicación con ella fue el pasado 25 de agosto.

Ese día, la joven le dijo a su familia que venía hacia NIcaragua, pero nunca llegó. Desde entonces su teléfono está apagado y no ha dado señales de vida.

Ana Luz es madre de dos niñas y sus familiares piden ayuda para encontrarla. Cualquier información la pueden compartir al número 76245655.

