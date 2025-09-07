Joven nicaragüense muere tras ataque de sicarios en San Carlos, Costa Rica

El joven nicaragüense Israel Alfredo Espinoza Lazo, de 20 años de edad, perdió la vida esta madrugada en San Carlos, Costa Rica, tras ser atacado por sicarios que le dispararon desde un vehículo en movimiento.

Crimen pasional en Costa Rica deja sin vida a joven nicaragüense

El fatal ataque ocurrió exactamente a la 1:32 de la madrugada en la localidad de Pital, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica.

De acuerdo con la información oficial, Espinoza se encontraba en la vía pública cuando, a los pocos minutos de haber llegado, pasó un automóvil desde el cual varios sicarios le dispararon sin detener su marcha.

Los atacantes inmediatamente se dieron a la fuga tras consumar el crimen, dejando al joven gravemente herido en la calle.

Varios testigos presenciales del hecho reportaron haber escuchado al menos tres detonaciones durante el ataque, según información recopilada por las autoridades. El joven falleció en el mismo lugar donde ocurrió la agresión.

Sicarios matan desde vehículo en movimiento al joven nicaragüense Israel Espinoza en Costa Rica

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja costarricense, la víctima presentaba un impacto de bala en el tórax, herida que resultó mortal. Su cuerpo fue trasladado posteriormente a la Medicatura Forense para que se le realizaran los exámenes necesarios que permitan esclarecer con precisión las causas específicas del homicidio.

Las autoridades recibieron notificaciones de testigos que señalan que el problema habría sido detonado por un lío amoroso en el cual se encontraban involucradas tres personas, incluyendo a la víctima. Sin embargo, las investigaciones continúan para confirmar esta hipótesis inicial.

El OIJ ha confirmado que el caso aún se encuentra en fase de investigación activa, mientras los investigadores recopilan evidencias y testimonios que puedan conducir a la identificación y captura de los perpetradores.