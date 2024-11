Joven nicaragüense desaparece al bajarse en zona peligrosa de California

Muy angustiada se encuentra la familia de la nicaragüense Ashli Asentéth Murillo Martínez, de 26 años de edad, quien desapareció desde el pasado 14 de noviembre en California, Estados Unidos.

La joven es originaria de Chinandega y hace un año y medio se fue a Estados Unidos con apoyo de familiares de su ex esposo, quienes la estaban apoyando con un lugar donde vivir.

La última vez que la vieron fue la mañana del jueves pasado cuando se bajó de un vehículo en la calle Glenoak y Sunland, Sun Valley, una zona sumamente peligrosa por estar plagada de indigentes delincuentes y consumidores de drogas.

Desde ese día la joven ya no se volvió a saber nada de Ashli quien dejó su ropa, su celular y otras pertenencias, en la casa de la familia que le daba alojamiento.

El ex esposo de Ashli dijo que la joven la tuvo una hija que vive en Nicaragua y que no quisiera que algo malo le pasara.

El hombre aseguró que él no veía bien mentalmente a su ex pareja, a quien no le ha ido bien en el tiempo que tenía de estar en los Estados Unidos.

El hombre hizo el reporte a la policía, pero las autoridades aún no han podido dar con su paradero.