Estudiante de Fisioterapia de la UNAN-Managua perece ahogado en balneario de Miramar

El joven Jeromy Alonso Navarrete Vanegas, de 19 años, pereció ahogado la mañana de hoy domingo, en el balneario Miramar, localizado en el municipio de Nagarote, departamento de León.

Jeromy Alonso Navarrete Vanegas, de 19 años

Cazadores de Noticias informaron que Jeremy participaba en un paseo familiar, cuando a eso de las 7 de la mañana se introdujo al agua y fue arrastrado por una ola.

Al ver que Jeremy no regresaba, sus parientes alertaron a miembros de la Cruz Blanca, Fuerza Naval y al surfista Wilfred Sánchez quienes localizaron el cuerpo a las 11 de la mañana.

Navarrete Vanegas habitaba en el municipio de Nagarote, departamento de León, y estudiaba la carrera de Licenciatura en Fisioterapia, en la Unan-Managua.

Con relación a su deceso, el alma mater publicó en su página de Facebook: “Nuestra universidad comparte su fraternidad, acompañamiento y oraciones a sus familiares y amigos”.

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