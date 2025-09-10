Joven motociclista perece al ser impactado por un taxi en carretera a Xiloá

El motociclista Cristian Alexander Vega Mercado de 22 años de edad, falleció en el hospitalito de Ciudad Sandino, debido a las severas lesiones que sufrió en la colisión con el vehículo taxi placa M 06-572 conducido por Víctor Alberto Morales.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que la colisión se registró la noche de este miércoles, en la carretera hacía Xiloá, Managua.

“El muchacho salió por los aires y al caer al pavimento, lo auxiliaron trasladándolo en ambulancia al hospitalito, donde se rindió a la muerte”, dijo un lugareño.

Doña Lorena Mercado, dijo a la Súper Líder del Dial que su hijo no tenía mucho de tiempo de haber comprado la moto. “Yo le dije que no comprara esa motocicleta que era muy peligroso, pero no me hizo caso”, dijo la afligida madre.

El joven Cristian Vega Mercado, vivía en la comarca Bosques de Xiloá y deja a su compañera de vida en estado de embarazo.

Agentes de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para indagar más detalles y determinar la responsabilidad de los involucrados.