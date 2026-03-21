Cámara de seguridad graba el momento del asesinato de «Ñañito» en Villa El Carmen
José Francisco Largaespada Meneses, conocido como “Ñañito”, de 27 años, fue hallado muerto frente al bar Don Juan, en Villa El Carmen, Managua, tras recibir múltiples machetazos y puñaladas.
Vecinos relataron que alrededor de las 3:00 a.m. se escucharon gritos y el choque de machetes, seguido de un silencio inquietante.
Una cámara de seguridad captó el ataque perpetrado por un hombre apodado “Cinco Pinos”, quien huyó del lugar.
La Policía mantiene su búsqueda activa del responsable.
CÁMARA DE SEGURIDAD GRABA EL MOMENTO DEL ASESINATO DE “ÑAÑITO” ACUCHILLADAS Y MACHETAZOS, EN VILLA EL CARMEN ► https://t.co/DAgQPh62mSpic.twitter.com/Y7RTacCHXa— La Nueva Radio YA (@nuevaya) March 21, 2026