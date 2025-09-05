Joven conductor de picap perece al impactar en la “cola” de furgón cerca de Medicina Legal en Managua

De forma inmediata falleció al mediodía de este viernes, el joven Andy Josué Espinoza Romero, de 21 años de edad, al impactar en la parte trasera de un furgón en el barrio San José, en el Distrito II de Managua.

El accidente sucedió exactamente del Instituto de Medicina Legal una cuadra al Este y media cuadra al sur, por donde Andy Espinoza circulaba a bordo de una moto marca Pulsar NS200, color blanco, placa M 324007.

Pobladores de la zona indicaron que aparentemente el infortunado calculó mal al cruzar la intercepción por donde iba cruzando el furgón de Este a Oeste y pegó en su costado izquierdo, muriendo al caer al pavimento.

Alan Sandoval, es el conductor El furgón es placa M240 065, cabezal placa MY 11811, medio que hace traslados de cargas en la ciudad de Managua.

El joven habitaba en el barrio Altagracia y según sus familiares desde hacía casi un año laboraba para la plataforma Picap, en el traslado de usuarios en motocicleta desde un punto a otro por las calles de la capital.

Doña Aída Raquel Romero Espinoza, madre de Andy, dijo que su hijo, estaba soltero, no deja hijos, y que aún vivía con ella, junto a su otro hermano, en el barrio Altagracia, de Repuestos Resadón, una y media cuadra abajo.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, para determinar las causas precisas de su muerte, en tanto agentes policiales se presentaron al sitio para confirmar las circunstancias exactas en que ocurrió la desgracia.