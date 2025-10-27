Jinoteganos compran con entusiasmo billetes de Lotería para el Gordo de 50 millones

El mercado municipal de Jinotega fue sede la mañana de este lunes, del tercer día de la «Gira Navideña» de Lotería Nacional y Tu Nueva Radio Ya, promocionando su sorteo de 50 millones de córdobas del próximo 23 de diciembre.

La compañera Francis Martínez, responsable de la sucursal de Jinotega, mencionó que el premio mayor del año pasado fue vendido en ese departamento y hay mucha expectativa entre los compradores.

«La gente aquí está entusiasmada, desde que sacamos los boletos hay compras de billetes completos, porque el año pasado aquí cayó el gordo que también fue de 50 millones de córdobas», manifestó la compañera.

Durante la animación de Tu Nueva Radio Ya y su unidad móvil, habitantes de Santa María de Pantasma, San Sebastián de Yalí, El Cúa, Wiwilí y de todos los municipios llegaron a comprar los vigésimos de la Lotería Nacional.

El precio del vigésimo es de 175 córdobas, mientras el billete completo tiene un valor de 3 mil 500 córdobas.

En el sorteo «Tu Navidad Soñada», del próximo 23 de diciembre, Lotería Nacional tiene previsto dar más de 112 millones de córdobas en premios.

La «Gira Navideña» continua este miércoles a las 3 de la tarde, en el parque Juan José Quezada, de la ciudad de León; y el jueves 30 en el parque central de Juigalpa, Chontales, a partir de las 9 de la mañana.

El viernes 31 de octubre llegaremos a las 3 de la tarde, al parque central de Matagalpa; el martes 4 de noviembre al Mercado de Rivas, a las 10 de la mañana; y el jueves 6 de noviembre, a las 3 de la tarde, en el parque central de Chinandega.

A Estelí estaremos el viernes 7 de noviembre, a las 3 de la tarde, en el parque 16 de Julio; el martes 11 en el parque central de Tipitapa; el jueves 13 en el mercado municipal de Granada y el viernes 14 de noviembre, en el mercado Centro Histórico, de Ocotal, Nueva Segovia.