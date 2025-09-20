Jinotegano fue hallado flotando sin vida en una laguna en Quilalí, Nueva Segovia

El joven Adonis Gámez Real, de 26 años de edad, fue encontrado muerto flotando a orillas de la laguna La Montaña, en la comunidad Arenales, en Quilalí, Nueva Segovia.

El hallazgo fue realizado la madrugada de este viernes del Bar La Ceiba 0 metros al Norte, por pobladores de la zona quienes informaron de inmediato a las autoridades.

A las cinco de la mañana, al sitio se presentaron agentes de la Policía Nacional acompañados por miembros de los Bomberos Unidos que se encargaron de recuperar el cadáver.

El cuerpo sin vida fue entregado al señor Juan Ramón Gámez Murillo, de 52 años de edad, quien dijo ser el padre del fallecido.

Las autoridades policiales investigan las causas del fallecimiento, ya que aunque a primera vista pareciera que fue por sumersión, tenía algunas huellas de supuesta violencia en la cara y el cuello.

Adonis Gámez Real era originario de Jinotega y ultimadamente estaba viviendo con otros familiares en la zona de Arenales, en Quilalí.