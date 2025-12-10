Jinotega: Buscan a descarado que se metió a robar en hospedaje de Pantasma (Video)

La joven Dayana Salgado Castro denunció que un sujeto de identidad desconocida se metió a robar y se les llevó 24 mil 700 córdobas del hospedaje Joan, ubicado en Santa María de Pantasma, Jinotega.

Robo en hostal de Jinotega: buscan al ladrón fugado

La encargada del hostal dijo a Tu Nueva Radio que el robo sucedió a una de la madrugada de este miércoles luego de que una de las trabajadoras dejó entre abierto el portón debido a que uno de los huéspedes viajaría de madrugada.

En diversos videos grabados por cámaras de seguridad se observa al sujeto cargando una mochila, en la que llevaba diversas prendas de vestir, las cuales se cambia dentro del local, para aparentar que eran varios delincuentes.

En uno de los videos se aprecia cuando el sujeto se dirige a la recepción del hospedaje y de la caja sustrae varios billetes de a 500 córdobas y luego levanta la tapa de las monedas de donde saca un sobre con varios miles de córdobas.

Robo en hostal de Jinotega: buscan al ladrón fugado

La muchacha explicó que el dinero que estaba en el sobre estaba destinado para pagarle a una persona que realizaría unas reparaciones en el establecimiento.

Luego de cometer el robo y pasearse por varios puntos del hostal, el ladrón se marcha por la misma puerta por donde ingresó, en dirección al lugar conocido como El Charcón, aprovechando que en ese sector no hay alumbrado público.

Dayana Salgado informó que la denuncia ya fue interpuesta ante la Policía Nacional y pidió a las personas que identifiquen al delincuente que se los hagan saber al número de celular 8912 0406.