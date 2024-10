Jennifer López “rompe el silencio” sobre divorcio de Ben Affleck

La actriz y cantante Jennifer López, de 55 años, se refirió por primera vez, a su divorcio con el actor Ben Affleck.

En una reciente entrevista, la neoyorquina expresó que se sintió “solitaria y triste” mientras atravesaba el divorcio con el hombre con el que estuvo casada durante 2 años.

“Se siente solitario, desconocido, aterrador. Se siente triste. Se siente desesperado. Pero cuando se sienta en esos sentimientos y piensa: ‘Estas cosas no me van a matar’, se da cuenta de que, en realidad, soy capaz de experimentar alegría y felicidad por mí misma. Estar en una relación no me define”, dijo López.

“No puedo estar buscando la felicidad en otras personas. Tengo que tener felicidad dentro de mí misma. Solía decir que soy una persona feliz, pero aún buscaba que alguien más me llenara algo, y es como: ‘No, en realidad estoy bien’”, añadió.

La actriz señaló que está soltera y además, comentó que, por el momento, no está buscando una relación, luego que le preguntaran si existe un nuevo estándar la próxima persona que llegue.

“Mira, no hay un nuevo estándar porque no estoy buscando a nadie”, indicó.

La artista neoyorquina de origen puertorriqueño señaló que esta es la primera vez que lo puede decir como mujer soltera.

“Sabe, para las personas que son románticas y aman estar en relaciones y quieren envejecer con alguien, pensamos: ‘Tengo que tener eso para sentirme completa y feliz’. Y no lo necesita”, dijo.

Según medios estadounidenses, Jennifer López presentó los papeles de divorcio ante la Corte Superior del Condado de Los Ángeles el 20 de agosto, coincidiendo la fecha de su segundo aniversario de bodas con Affleck.

La revista People informó que en los documentos se indica que la pareja se separó el 26 de abril.