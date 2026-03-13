Israel retira cargos contra cinco soldados que ultrajaron a un palestino detenido

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habrían retirado los cargos contra cinco soldados acusados de golpear y agredir sexualmente a un detenido palestino en un presunto ataque que fue parcialmente grabado por una cámara.

En 2024 se difundió en Internet un video en el que se veía a militares israelíes abusando sexualmente de un preso palestino de Gaza en la base militar de Sde Teiman.

Las imágenes de video-vigilancia muestran un grupo de detenidos tendidos en el suelo del centro de detención con los ojos tapados. Luego, varios soldados seleccionan a uno de ellos y se lo llevan a un rincón de las instalaciones. La víctima fue trasladada posteriormente al hospital con lesiones graves.

¿Licencia para violar?

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, celebró la resolución y afirmó que «el Estado de Israel debe perseguir a sus enemigos, no a sus luchadores heroicos».

«El fiscal general militar de Israel acaba de dar licencia a sus soldados para violar, siempre y cuando la víctima sea palestina», declaró Sari Bashi, directora ejecutiva del Comité Público contra la Tortura en Israel, reportó The Washington Post.