Isla de Ometepe: Joven motociclista pierde la vida al impactar contra piedras después de una fiesta

De forma inmediata falleció Yader Miguel Álvarez, de 25 años, al estrellarse en moto contra unas piedras en la comunidad El Tistero, municipio de Altagracia, en la Isla de Ometepe, departamento de Rivas.

Yader Miguel Álvarez perdió la vida en un trágico accidente en la Isla de Ometepe

Cazadores de noticias informaron que presuntamente Yader conducía a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad, lo que causó que perdiera el control de la moto y pegara contra las piedras a un lado de la vía.

El fatal accidente ocurrió la madrugada de este lunes, tras lo cual habitantes de la zona alertaron a las autoridades. Sin embargo, cuando una ambulancia del MINSA llegó al lugar, el motociclista ya no tenía signos vitales.

A unos metros del cuerpo, el casco de seguridad de Yader Álvarez quedó destruido al pie de un árbol.

Trágico accidente mortal en Isla de Ometepe

Yader Álvarez llegó hace pocos días de Costa Rica, donde trabajaba, y al momento de su muerte se dirigía a su casa en la comunidad Pull, en Altagracia, luego de disfrutar de una fiesta taurina en la comunidad de Mérida.