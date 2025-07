Irlanda: Excavan fosa común de 800 bebés

Este lunes, comenzó la excavación en el sitio de la antigua casa de madres y bebés de Tuam, en el condado de Galway, Irlanda, un evento de gran relevancia histórica y social que busca identificar los restos de casi 800 bebés y niños enterrados en una fosa común.

796 bebés enterrados en un tanque séptico: la historiadora que destapó el escándalo más oscuro de Irlanda

La casa de madres y bebés de Tuam, conocida como St Mary’s Home, fue operada por las Hermanas de Bon Secours desde el año 1925 hasta 1961.

Durante estos 36 años, albergó a mujeres solteras y sus hijos, con un total de 3,349 niños que vivieron allí, según registros históricos. Sin embargo, entre 1925 y 1961, se registraron 796 muertes de niños, con edades que variaban desde 35 semanas de gestación hasta 2-3 años. Las causas de muerte incluyeron enfermedades como sarampión, tos ferina, influenza, tuberculosis y bronquitis.

En el año 2014, la historiadora local Catherine Corless reveló un hallazgo impactante: Los registros de muerte indicaban que estos niños no habían sido enterrados en tumbas individuales, sino que sus restos probablemente fueron colocados en un tanque séptico en el terreno de la institución.

Catherine Corless

Esta revelación, inicialmente negada por las autoridades y las Hermanas de Bon Secours, llevó a una investigación formal. En 2017, una excavación confirmó la presencia de «cantidades significativas de restos humanos» de la era del hogar, descartando que fueran de la época de la hambruna. El hallazgo confirmó las sospechas de Catherine Corless y abrió las puertas a una investigación más profunda.

La excavación comenzó el 14 de julio de 2025. El proceso está liderado por el Office of the Director of Authorised Intervention, Tuam (ODAIT), con un equipo de expertos forenses irlandeses e internacionales.

Se espera que la excavación dure hasta dos años, con la primera fase centrada en el tanque séptico, donde se encontraron 20 cámaras con restos de infantes durante la excavación de prueba de 2017. El sitio incluye un área que ahora es un parque infantil y un jardín memorial, lo que añade un simbolismo emocional al proceso.

Los desafíos incluyen la naturaleza fragmentada y mezclada de los restos, con huesos tan pequeños como el fémur de un infante comparado con el dedo de un adulto, lo que complica enormemente la identificación. Hasta ahora, se han recogido muestras de ADN de 15 familiares, y se espera que más se sumen al proceso.

Proceso de identificación complejo

Dos años de excavación para 800 vidas perdidas: la búsqueda de justicia en Tuam que conmueve al mundo

El equipo, liderado por Daniel MacSweeney, director de la intervención autorizada en Tuam, tiene como objetivo identificar los restos y proporcionar un entierro digno. Si se encuentran indicios de muerte ilegal, se informará al fornse (coroner) y luego a la policía.

El gobierno irlandés ha asignado 1.2 millones de euros para financiar la excavación, mientras que las Hermanas de Bon Secours han contribuido con €2.5 millones a los costos y €13 millones a un esquema de compensación estatal.

La identificación será un proceso largo y complejo debido al tiempo transcurrido, la falta de muestras de ADN completas y la fragmentación de los restos, lo que podría limitar la capacidad de devolver los restos a las familias.

Un problema que duró décadas

Este caso forma parte de un problema sistémico en Irlanda relacionado con las casas de madres y bebés, donde al menos 9,000 infantes y niños murieron en instituciones similares, y más de 2,000 fueron enviados ilegalmente a los Estados Unidos entre las décadas de 1940 y 1970. Estas instituciones eran parte de una red que estigmatizaba a mujeres solteras, con altas tasas de mortalidad infantil.

Las reacciones en redes sociales, especialmente en la red social X, han sido significativas. Varios usuarios expresaron el impacto emocional, describiendo como «surreal» que después de 11 años, la exhumación finalmente comenzara, con 796 niños aún sin cuenta. Otros destacaron la espera de más de 10 años desde el descubrimiento de Corless, calificándolo como una «tortura para muchas personas» y una «desgracia para la iglesia».

El Consejo del Condado de Galway ha reconocido sus fallos en asegurar un lugar de descanso digno, mientras que la Iglesia Católica, a través del Arzobispo Eamon Martin, se disculpó por la estigmatización y rechazo hacia las madres solteras. El gobierno irlandés respondió con una investigación formal en 2015, una disculpa formal en 2021 y un esquema de reparación.

En redes sociales circula una fotografía de una vista aérea del sitio, mostrando el área preparada para la excavación, lo que añade un contexto visual al evento que ha capturado la atención internacional.

Esta es una vista aérea del sitio Tuam preparado para las obras de excavación

La excavación en Tuam es un paso crucial hacia la verdad y la justicia para las víctimas de las casas de madres y bebés en Irlanda, un legado doloroso de prácticas pasadas.