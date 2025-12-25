Investigan muerte de bebecita mientras dormía con su progenitora, en Masaya

La policía de Masaya investiga las causas de muerte de una bebé, de un mes y medio de nacida, en el reparto Santa Teresa, de la ciudad de Las Flores.

Según versiones de Cazadores de Noticias, el hecho ocurrió la madrugada de hoy jueves, cuando la madre de la pequeña, se acostó en supuesto estado de ebriedad con la bebita.

De acuerdo con el relato no oficial, la fémina se dio vuelta en la cama y cubrió el cuerpo de su retoño, causándole la muerte accidental.

Fue hasta las 9 de la mañana, que la fémina al despertar notó a la bebé con sangre en las fosas nasales y su cuerpo rígido.

Como parte de las investigaciones, la mujer fue detenida y trasladada a la delegación policial de Masaya donde se esclarecerá el hecho.